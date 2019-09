Cidades Manifestantes se concentram em Goiânia para o 4° Tsunami da Educação e Grito dos Excluídos Estudantes saíram no centro da capital em defesa da educação, pela Amazônia, entre outras bandeiras levantadas

Neste sábado (7), no feriado da Independência do Brasil, estudantes e apoiadores se reúnem para o 4° Tsunami da Educação e Grito dos Excluídos. A concentração começou as 8h30 e tem previsão de saída dentro de poucos minutos, na Catedral Metropolitana de Goiânia, localizada na Rua 10, no setor Central. Desta vez, os manifestantes saem às ruas não somente pela educaç...