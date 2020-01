Cidades Manifestantes protestam contra morte de irmãos em ação policial em Trindade, veja vídeo Grupo está reunido em frente ao ginásio de esportes no setor Maysa Dois com cartazes e fotos dos irmãos

Atualizada às 12h58. Familiares e amigos dos irmãos Kalebe e Victor de Paula Araújo, mortos em uma ação policial em Trindade, na região Metropolitana de Goiânia, realizaram neste sábado (11) uma manifestação cobrando justiça do caso, que aconteceu na última segunda-feira (6). No grupo, também estavam familiares de Breno Rodrigues Pires do Rego, de 22 anos, morto em uma ação policial no início deste ano em uma área de invasão do Jardim Goiás, em Goiânia. ...