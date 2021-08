Cidades Manifestantes pedem voto impresso e defendem Bolsonaro, em Goiânia Motociclistas também participaram da ação com um ‘buzinaço’

Uma manifestação organizada pela Frente Conservadora de Goiânia percorreu as ruas da cidade na manhã deste domingo (1º). O ato, em defesa do presidente Jair Bolsonaro e a favor do voto impresso no Brasil, reuniu-se na Praça Tamandaré e durou cerca de duas horas. Com roupas em verde e amarelo, bandeiras e faixas, algumas pessoas, aglomeradas, não usaram máscara. Acompanhados de doi...