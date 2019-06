Cidades Manifestantes pedem revitalização do Centro de Goiânia Grupo formado por empresários, comerciantes e moradores da região se reuniu na Praça do Bandeirante

Cerca de 60 pessoas se reuniram em volta da Praça do Bandeirante na manhã desta quinta-feira (13), para cobrar revitalização do Centro de Goiânia e melhorias para o comércio. O grupo era formado por empresários, comerciantes e moradores da região. O protesto durou cerca de cinco minutos. De mãos dadas, os manifestantes formaram um círculo em volta do monumento ao Bandeirante....