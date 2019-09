Cidades Manifestantes ocupam Reitoria da UFG Estudantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE) protestam contra cortes na educação

Um grupo com cerca de 50 estudantes ocupou na tarde desta quinta-feira (5) a Reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, contra cortes na educação. Os membros do Diretório Central dos Estudantes (DCE), da universidade, usaram também as redes sociais para avisar sobre a ação. Alguns deles apoiam a decisão, enquanto outros criticam a conduta. Durante o prot...