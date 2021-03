Cidades Manifestantes liberam parte da BR-153 após acordo com o prefeito Rogério Cruz Nesta segunda-feira (15), um grupo fechou os dois sentidos da rodovia em protesto pelo fim das restrições para o funcionamento do comércio na capital

Os manifestantes que bloquearam o acesso à BR-153 na manhã desta segunda-feira (15) liberaram meia pista da rodovia após acordo feito com o prefeito Rogério Cruz (Republicanos). O chefe do Executivo havia se disposto, mais cedo, a conversar com duas pessoas que fossem apontadas como representantes do movimento, desde que o grupo liberasse ao menos parte da rodovia. P...