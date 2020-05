Dezenas de comerciantes fazem nesta tarde uma carreata pedindo a reabertura do comércio, que está fechado atendendo ao decreto de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O ato teve início no Mercado do Setor Pedro Ludovico, passou pela Avenida T-63 e tem como destino a Praça Cívica. Entre demandas dos comerciantes está a abertura consciente dos empreendimentos para garantia da economia.

A manifestação conta com caminhões, carros e motocicletas. Os participantes colaram cartazes nos veículos com mensagens contra o fechamento e cobrando posicionamento dos chefes do executivo municipal e estadual à favor da economia. Entre as frases está: "Nossa economia está na UTI" e "Nem toda casa tem comida".

Um carro de som lidera o percurso e uma pessoa comenta sobre as demandas dos manifestantes, acompanhada por buzinas e foguetes. A reunião dos comerciantes começou às 15 horas e só deve terminar depois que chegar ao centro da cidade. O destino final da carreata está, neste momento, com reforço policial por toda a praça.