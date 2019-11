Cidades Manifestação pacífica de presos está suspensa Reeducandos esperam apresentação de relatório da Comissão de Direitos Humanos da OAB-GO, que deve recomendar mudanças no sistema prisional goiano. Caso não conquistem os benefícios desejados, novos manifestos podem ser realizados

A manifestação pacífica iniciada pelos reeducandos do sistema prisional goiano foi suspensa neste final de semana. A reportagem apurou que a interrupção do manifesto é temporária, já que os encarcerados esperam a apresentação do relatório da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO). Geralmente, depois da apresentação, a OAB a...