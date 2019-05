Cidades Manifestação em Brasília termina com participação de 20 mil pessoas, segundo a PM A maior concentração aconteceu no gramado localizado em frente ao Congresso Nacional; ato foi encerrado por volta das 13h30

Em ato de apoio ao governo Bolsonaro em Brasília que começou por volta das 10h, os manifestantes começaram a se dispersar no início da tarde deste domingo (26). A maior concentração aconteceu no gramado localizado em frente ao Congresso Nacional. Segundo a estimativa da Polícia Miliar, 20 mil pessoas participaram do protesto, que foi encerrado por volta das 13h30. ...