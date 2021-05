Cidades Mandetta entrega à CPI carta dele a Bolsonaro com previsões e alertas sobre pandemia; leia a íntegra Então ministro da Saúde recomendou que presidente mudasse de posicionamento para evitar colapso pela Covid

O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) apresentou nesta terça-feira (4) à CPI da Covid uma carta em que alertava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o crescimento dos riscos do coronavírus ainda durante a sua gestão no comando da pasta. Ele foi demitido do cargo em abril de 2020. No documento, obtido pela Folha e com a ...