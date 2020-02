Cidades Mandetta diz que está 'longe' do desespero quadro do novo coronavírus no Brasil O ministro afastou ainda a possibilidade de falta de produtos para enfrentamento da doença

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), disse que não causa "desespero" a situação do novo coronavírus no Brasil. "Não, não. Longe disso", disse ele ao Estadão nesta sexta-feira (28). Mandetta afastou ainda a possibilidade de falta de produtos para enfrentamento da doença. "A equipe do ministério vai organizar. A partir do momento em que o arsenal de...