Cidades Manchas de óleo voltam a aparecer em praias do Ceará Registros novos não aconteciam há 45 dias; a Secretaria de Meio Ambiente do Estado alerta para possível aparecimento da substância até março de 2020

O petróleo cru voltou a poluir o litoral do Ceará às vésperas do réveillon. Os registros foram feitos na manhã desta segunda-feira, 30. Os locais atingidos foram as praias de Caetanos de Baixo e Caetanos de Cima, no município de Amontada, localizado na região de Itapipoca, no litoral norte cearense. De acordo com o Chefe da Divisão Técnic...