Cidades Manchas de óleo que se espalham pelo litoral do Nordeste são detectadas na foz do rio São Francisco Boias que seriam cedidas pela Petrobrás para tentar impedir contaminação do rio não estão disponíveis

Técnicos ambientais de Alagoas detectaram na manhã desta quarta-feira (9) manchas de óleo na foz do rio São Francisco, no município de Piaçabuçu, no litoral Sul de Alagoas, durante monitoramento de rotina feito por profissionais do Instituto do Meio Ambiente (IMA), Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), Capitania dos Portos e...