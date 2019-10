Cidades Manchas de óleo que atingem o Nordeste se aproximam de Abrolhos Arquipélago é a primeira unidade de conservação marinha do Brasil e detém os bancos de corais de maior diversidade do Atlântico Sul

As manchas de óleo que estão chegando às praias do Nordeste desde o início de setembro já se aproximam de Abrolhos, no sul da Bahia. A Marinha informou que as ilhas ainda não foram atingidas. O arquipélago detém os bancos de corais de maior diversidade do Atlântico Sul, protegidos pelo Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, a primeira unidade de conservação marinha do B...