Manchas de óleo chegam a Ilhéus, no litoral sul da Bahia

Órgãos ambientais que atuam no monitoramento das manchas de óleo que contaminam as praias do Nordeste observaram na manhã desta sexta-feira, 25, a chegada do produto a Ilhéus, no sul do da Bahia. Conforme o governo do Estado, 15 municípios baianos já foram atingidos pelo óleo, que chegou ao Estado no início do mês de outubro. Por causa da gravidade da situação, o Exec...