Cidades Mancha de óleo pode ter aparecido antes de passagem de navio grego, dizem pesquisadores Segundo balanço do Ibama, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, o poluente já foi identificado em 353 praias dos nove Estados do Nordeste, desde o fim de agosto

Especialistas detectaram nesta quarta (6) uma grande mancha de óleo no litoral do Nordeste dois dias antes da passagem do navio grego Bouboulina, apontada pela Polícia Federal como o principal suspeito do vazamento de óleo. A Delta Tankers, dona da embarcação, nega envolvimento no caso. Segundo balanço do Ibama, órgão ligado ao Ministério d...