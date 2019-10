Cidades Mancha de óleo no litoral nordestino ameaça tartarugas, aves e peixe-boi Especialistas dizem que o petróleo cru pode afetar a digestão dos animais, o desenvolvimento de algas e também a saúde humana

O espalhamento de óleo no litoral do Nordeste ameaça tartarugas, aves e o peixe-boi marinho, o mamífero dos oceanos mais ameaçado de extinção do Brasil. Segundo especialistas, o petróleo cru pode afetar a digestão dos animais e o desenvolvimento de algas, essenciais para a cadeia alimentar dessas espécies. Além disso, alertam, há possíveis riscos para a saúde humana. O vazame...