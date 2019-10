Cidades Major da PM é preso por suspeita de sequestrar e estuprar irmãs de 11 e 12 anos, em Rio Verde Major foi identificado por imagens de câmeras de segurança e teria invadido residência, amarrado avó das meninas e levado as garotas da casa para cometer violência sexual

Atualizada às 12h20 O comandante da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Rio Verde, major Cristiano Macena foi preso, na tarde desta quarta-feira (23), como principal suspeito de ter sequestrado e estuprado duas irmãs de 11 e 12 anos, no município que fica localizado no Sudoeste do Estado. O caso aconteceu na madrugada da última terça-feira (22) e a iden...