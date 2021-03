Cidades Mais uma testagem de antígeno para Covid-19 é realizada em Goiânia Interessado deve agendar o exame. Testes são realizados em seis escolas, na modalidade pedestre

Mais uma testagem de antígeno da Covid-19 é realizada nesta sexta-feira (19) em Goiânia. Os interessados em realizar os exames devem fazer agendamento por meio do link disponibilizado no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os testes ocorrem em seis escolas da capital, somente na modalidade pedestre. A ação visa monitorar as regiões que apresentam maior trans...