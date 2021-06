Cidades Mais uma testagem ampliada da Covid-19 será realizada em Goiânia nesta segunda-feira (28) É necessário agendamento e as vagas serão liberadas no início da tarde deste sábado (26)

Na segunda-feira (28), Goiânia realiza mais uma testagem ampliada da Covid-19. Os interessados em fazer os exames devem acessar o site da prefeitura e agendar. As vagas serão liberadas a partir das 12 horas deste sábado (26). Os 3,5 mil testes ofertados serão realizados em sete escolas municipais escolhidas no momento do agendamento.