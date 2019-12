Cidades Mais uma adutora rompida, a 6ª em 2019 Desta vez problema atingiu região do Rio Formoso, em Goiânia, deixando nove bairros sem água. Estatal diz que realiza estudos e manutenção para evitar mais ocorrências

O rompimento de uma adutora em uma avenida movimentada do Setor Rio Formoso, na região sudoeste de Goiânia, assustou motoristas e moradores que passaram pelo local, no final da tarde de quinta-feira (26). Uma cratera foi formada no asfalto de onde jorrava uma grande quantidade de água. Este foi o sexto caso de rompimento de adutora noticiado na Região Metropolitana e...