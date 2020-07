Morreu na última sexta-feira (10) mais um subtenente da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), Elvis Silva Araújo, de 49 anos, em decorrência da Covid-19. Elvis estava internado no Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus (Hcamp) de Luziânia, município do entorno do Distrito Federal (DF).

Em nota publicada pela PM em sua página oficial no Instagram, a instituição lamentou a perda do subtenente e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Segundo informações da corporação, Elvis pertencia ao 33 º Batalhão da PM, situado em Cidade Ocidental, município goiano do entorno do DF.

A corporação também realizou neste sábado (11) um cortejo fúnebre para Elvis, até o cemitério Jardim da Consolação em Luziânia, onde o militar será sepultado.

Essa é a segunda morte de subtenente da PM-GO vítima da Covid-19 em uma semana. No último sábado (3), Luiz Fernando Ferreira, de 51 anos, faleceu devido a doença. O policial estava lotado no Comando de Operações da Polícia Militar de Goiás (Copom), na capital, e no final deste ano completaria três décadas na polícia.

Assim como na última semana, o governador do Estado, Ronaldo Caiado (DEM), se manifestou pelo Twitter e prestou solidariedade aos familiares de Elvis. O Gestor também agradeceu ao policial pelos serviços prestados a Goiás.

