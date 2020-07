Mais um médico perdeu a luta para a Covid-19 em Goiânia. Trata-se do ginecologista e obstetra Josias Rosa da Silva, que faria em agosto 78 anos. Ele morreu nesta quarta-feira (1º). O profissional integrava o corpo clínico do antigo Hospital Monte Sinai, no bairro Ipiranga, hoje Hospital Ruy Azeredo.

🔘 Acesso o nosso especial 'Coronavírus Sem Mistério' e confira gráficos interativos, lives, entrevistas, podcast e tire as suas dúvidas da doença

A morte do médico foi lamentada em nota pelo Conselho Regional de Medicina (Cremego) e por pessoas próximas do profissional. Informações obtidas pelo POPULAR junto à unidade de saúde onde ele clinicava dão conta que Josias Rosa se afastou muito do trabalho desde o início do isolamento social em razão da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Ele chegou a fazer somente alguns retornos médicos. Há cerca de duas semanas não frequentava seu consultório.

Amigo de longa data de Josias Rosa, o também médico Ademir Ribeiro Hamu lembrou da relação que teve com o colega em alguns momentos de sua vida. “Ele foi meu professor de Zoologia no Colégio Pedro Gomes. Depois, passei a dar aulas também de Zoologia nesse mesmo colégio e sempre o consultava. Nessa época ele era formado em Farmácia e Bioquímica. Depois fui ser professor do Colégio Carlos Chagas e numa sala imensa vi o Josias e fiquei surpreso. Perguntei o que ele estava fazendo ali e ele disse que iria fazer medicina e que estava ali para pegar umas aulas da maratona. Foi uma emoção, mas eu disse a ele que daria aula daquilo que tinha me ensinado. Ele formou em medicina e eu fui fazer um mestrado em Imunologia na Universidade Federal de Goiás e, desta vez quem estava dando aula para mim, era o Josias. Ele era um atleticano apaixonado, pessoa humilde, tocava violão, um ser humano fantástico.”

O médico deixou a mulher Noêmia e três filhos Daniela, Marcelo e Gabriela. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Jardim das Palmeiras.