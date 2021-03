Cidades Mais um GCM morre vítima de Covid-19 em Goiânia Ébio Cleser Borges, de 48 anos, é a nona vítima do coronavírus na corporação

Atualizada às 10h49 Morreu na noite de domingo (21) mais um Guarda Civil Metropolitano de Goiânia, vítima de complicações da Covid-19. Ébio Cleser Borges, de 48 anos, atuava no comando desde 2013, e é a nona vítima do coronavírus na corporação. Em nota, a GCM comunicou a morte do agente: “É com imenso pesar e tristeza que o comando da AGCMG informa a todos o ...