Os passageiros do transporte coletivo enfrentaram nesta terça-feira (28) mais aglomerações nos terminais de ônibus de Goiânia. Nos terminais das Bandeiras e da Praça A no início desta manhã os usuários aguardavam em filas a chegada dos veículos. Com a flexibilização do decreto do Governo de Goiás para evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19) algumas atividades economicas voltaram a atuar e com isso houve um aumento de pessoas nos terminais e os pontos de embarque e desembarque.

Um decreto da Prefeitura de Goiânia deve ser publicado nesta terça. O documento que impõe o escalonamento no horário de abertura dos estabelecimentos das atividades econômicas possibilitadas de funcionar de acordo com o decreto estadual 9.653 ainda não foi publicado pela Prefeitura de Goiânia porque a administração ainda busca um acordo com os empresários.

A ideia é chegar a um consenso de modo a ele ser eficaz para a diminuição das aglomerações em terminais e pontos de embarque e desembarque do transporte coletivo. A proposta foi feita ao Paço pela própria Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e é vista por ambos como a única maneira, atualmente, de reduzir os transtornos, que têm se intensificado no sistema de transporte a cada dia.

COMO VAI SER

Goiânia vai fazer escalonamento no horário de abertura das empresas

6h

Garis e Coletores

Postos de Combustíveis

Panificadoras

7h

Área de saúde

Indústrias alimentícias

Indústrias farmacêuticas/medicamentos

Construção Civil

8h

Domésticas

Faxineiras

Vigilantes

Porteiros

Zeladores

Farmácias, Drogarias

9h

Supermercados

Lojas de Produtos agropecuários

Lojas de Produtos veterinários

Hospitais e clínicas veterinárias

Demais comércios autorizados a funcionarem conforme o Decreto 9.633 de 13 de Março de 2020.

Agências lotéricas

10h

Bancos