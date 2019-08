Cidades Mais um corpo é encontrado nos destroços da barragem em Brumadinho A última divulgação de corpo encontrado pelos bombeiros aconteceu no dia 11 de julho. No total, 22 pessoas ainda são consideradas desaparecidas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou nesta sexta-feira (30) mais um corpo de vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho (MG). A última divulgação de corpo encontrado pelos bombeiros aconteceu no dia 11 de julho. Na ocasião, já havia sido contabilizada a morte de 248 pessoas em decorrência da tragédia. O...