Mais três unidades do Vapt Vupt voltam a funcionar nesta segunda-feira (4); veja quais

A Secretaria de Estado da Administração (Sead) informa que mais três unidades do Vapt Vupt retomam as atividades nesta segunda-feira (4). Com isso, Goiânia passa a contar com oito locais de atendimento e a agência de Campinas será reaberta, além dos postos de atendimento de Trindade, unidade Maysa, e da cidade de Mozarlândia. No total, 59 unidades no Estado estão ...