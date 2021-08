Cidades Mais três mulheres denunciam pastor de Goiânia por abuso sexual Investigação contra Esney Martins da Costa conta com relato de seis possíveis vítimas. Defensoria diz que descrições são parecidas, “reforçando que existe um padrão do comportamento”

A Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO) recebeu, nesta segunda-feira (2), mais três denúncias contra o pastor Esney Martins da Costa, chefe da Igreja Renascendo para Cristo, de Goiânia. As novas denúncias chegaram menos de 24 horas após a divulgação do caso, que agora envolve relatos de seis mulheres. O caso foi revelado no domingo (1º) em reportagem do Fantástico, da TV ...