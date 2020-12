Cidades Mais pessoas não querem se vacinar

Mesmo com a vacina contra a Covid-19 no horizonte, já em aplicação no Reino Unido, recém-autorizada nos Estados Unidos e com data para começar no Brasil (caso os testes se mostrem seguros), cresceu a parcela da população brasileira que não pretende se imunizar contra o novo coronavírus, segundo pesquisa Datafolha.Ao todo, 22% dos entrevistados disseram que não pretendem se vaci...