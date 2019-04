Vida Urbana Mais dois trechos são interditados na Rua 90, em Goiânia Bloqueio é entre o Parque Areião até a Praça Delmiro Paulino da Silva e outro foi da Praça do Cruzeiro também até a Praça Delmiro

Mais dois trechos foram interditados, na manhã desta terça-feira (2), por conta das obras da trincheira na Rua 90 com a Avenida 136, no Setor Sul. Dessa vez, o bloqueio é entre o Parque Areião até a Praça Delmiro Paulino da Silva e outro é na Praça do Cruzeiro até a Praça Delmiro. O trânsito continua livre na Avenida Deputado Jamel Cecílio, sentido a Marginal Botafogo, e...