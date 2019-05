Vida Urbana Mais dois fugitivos da CPP morrem e sete continuam foragidos; veja lista Diretoria-Geral de Administração Penitenciária confirmou as mortes de Igor Felipe do Carmo e Katison Marcio Barbosa de Souza

Dois foragidos da Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida de Goiânia, morreram na noite desta quarta-feira (1º) durante uma troca de tiros na Vila Primavera II, em Uruaçu, na região Norte do Estado. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) confirmou as mortes de Igor Felipe do Carmo e Katison Marcio Barbosa de Souza. Sete reeducandos, que fugiram no dia 23 de abril, continuam foragidos. Uma denúncia à Polícia Militar informou que vários roubos eram realizados por detentos ...