Cidades Mais dois brinquedos do Parque Mutirama em Goiânia devem ser liberados no dia 20 Montanha Russa e Bicho da Seda voltarão a funcionar a partir do próximo sábado. Não há previsão para reabertura da Casa Assombrada e do Teleférico

Os dois brinquedos do Parque Mutirama que ainda passavam por testes, a Montanha Russa e o Bicho da Seda voltarão a funcionar na próxima semana. A informação é do presidente da Agência Municipal de Turismo Eventos e Lazer (Agetul), Urias Júnior. No total, serão 20 brinquedos em funcionamento. Destes, 18 já estavam liberados na reabertura do local, no último dia 29 de junho...