Cidades Mais de uma tonelada de maconha fica espalhada na rodovia depois de capotamento, em Jataí O acidente ocorreu depois que o motorista tentou fugir de uma abordagem da PRF e perdeu o controle do veículo. A droga foi apreendida e o condutor preso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de uma tonelada de maconha na noite da última segunda-feira (31), depois que um carro capotou na BR-364, em Jataí, no sudoeste do Estado. Segundo informações da Corporação, o acidente ocorreu depois que o motorista, um homem de 43 anos, tentou fugir da abordagem dos agentes e perdeu o controle do veículo. A droga ficou e...