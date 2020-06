Cidades Mais de mil profissionais da saúde já foram contaminados por Covid-19 em Goiás Ao todo, 1.038 trabalhadores já foram infectados. Número representa 10% do total de casos registrados no Estado. Dados são do painel da Covid-19

Atualizada às 19h55 do dia 15/06/2020 Goiás já tem 1.038 profissionais da saúde infectados com o novo coronavírus (Sars-Cov-2), de acordo com dados fornecidos pelo painel da Covid-19, do Governo de Goiás, nesta segunda-feira (15). O número representa 10,1% dos 10.024 casos confirmados no boletim estadual neste mesmo dia. Os profissionais mais...