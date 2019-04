Vida Urbana Mais de meia tonelada de maconha é apreendida no porta-malas de dois carros em Mineiros Suspeitos disseram que a droga seria vendida em Brasília

A Polícia Militar de Goiás (PM) apreendeu nesse sábado (27) mais de meia tonelada de maconha em Mineiros, município do Sudoeste de Goiás. A droga estava escondida no porta-malas de dois carros e dois suspeitos foram presos na operação, que contou com apoio de policiais do Mato Grosso do Sul e Paraná. Um dos veículos tinha registro de roubo. Os dois suspei...