Cidades Mais de 9 mil pessoas morreram por coronavírus no Brasil São 9.888 novos casos confirmados da Covid-19 de ontem para hoje; com a atualização, País supera a Turquia, 8º país no mundo com mais casos notificados

O Brasil registrou 610 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo atualização feita pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira, 7. Com isso, o total oficial de vítimas da doença no País subiu de 8.536 para 9.146. O número oficial de casos confirmados da Covid-19 passou de 125.218 para 135.136, sendo 9.888 ...