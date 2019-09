Cidades Mais de 860 ambulâncias novas vão reforçar Samu Ministério da Saúde investiu R$ 200 milhões nos veículos

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu 192) recebeu do Ministério da Saúde 866 novas unidades para o atendimento à população em todo o país. Os veículos vão para 672 municípios em 24 estados. Até o final do ano, está prevista a liberação de mais 199 unidades. O investimento total será de R$ 199,7 milhões. De acordo com o ministério, com as aqui...