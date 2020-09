Cidades Mais de 85% dos bairros de Goiânia já possuem registros de Covid-19; confira lista dos mais afetados Do total de bairros com casos confirmados da doença, 19 possuem mais de 500 registros, sendo oito deles da região central da cidade

Dos 676 bairros de Goiânia, 579 já possuem registros de Covid-19, o que representa 85,65% do total. Apenas 97 estão livres da doença. Os dados foram extraídos do site Covidgoias, mantido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), usando como base informações divulgadas na última segunda-feira (21) pela Secretaria de Saúde estadual. Do total de bairros com casos confir...