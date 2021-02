Levantamento da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) mostrou que até o início da tarde desta segunda-feira (1º) foram aplicadas 80.628 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado.

Contudo, existem discrepâncias no levantamento da SES-GO com as informações do Ministério da Saúde. Segundo os dados do governo federal, 35.929 doses foram aplicadas em Goiás até hoje, menos da metade informada pelo Estado.

As secretarias municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Mas, segundo a SES-GO, a ferramenta ainda apresenta instabilidades e, gradativamente, os municípios estão alimentando as informações, o que, segundo a pasta, explica a diferença.

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 278.480 doses, sendo 212.980 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca. Destas, foram distribuídas 155.780 doses, sendo 90.280 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca.

Boletim

Já o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria detalhou que 351.688 casos de Covid-19 foram confirmados em Goiás até hoje. Destes, há o registro de 338.708 pessoas recuperadas e 7.489 óbitos confirmados, com uma taxa de letalidade de 2,13%. No Estado, há 303.073 casos suspeitos em investigação para verificar a possível relação com o vírus.