Em Goiânia, mais de 830 mil pessoas acima de 18 anos de idade já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Esse número corresponde a 71,17% do público goianiense nessa faixa etária. A pasta informou ainda que 35,35% da população da capital já completou o esquema vacinal com as duas doses ou com a dose única.

A faixa etária dos 18 anos começou a ser vacinada no dia 19 deste mês, e esgotou as senhas distribuídas no drive-thru do shopping Passeio das Águas nos dois primeiros dias de aplicação da primeira dose. Na ocasião, a secretária-executiva da Secretaria Municipal de saúde (SMS), Luana Ribeiro, informou que os jovens estão animados com a chegada da sua vez de receberem o imunizante. “A empolgação dos jovens contagiou nossos profissionais de saúde e todos estão muito animados”.

Nesta terça-feira (24), a capital segue vacinando essa faixa etária com a primeira dose. Para receber o reforço dos imunizantes Pfizer e Astrazeneca, pessoas com datas marcadas até o dia 24 de agosto e em atraso serão atendidas na modalidade pedestre em oito locais. Já a segunda dose da Coronavac em atraso fica disponível na Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Santo Expedito, no Jardim América. Todos os pontos de vacinação funcionam das 8h às 17h, exceto a Área 1 da PUC-Goiás, que funciona até as 16h.