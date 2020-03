Cidades Mais de 70 alunos goianos participam de torneio nacional de robótica em São Paulo Entre as equipes está a campeã mundial que desenvolveu chiclete de pimenta para astronautas em 2019

Mais de 70 alunos goianos do Serviço Social da Indústria (Sesi) participam, neste final de semana, do 2º Festival Sesi de Robótica, em São Paulo. O evento, que começa nesta sexta-feira (6) e segue até o próximo domingo (8), conta com 1.500 estudantes com idades entre 9 e 19 anos. No total, 11 equipes do Centro-Oeste participam do evento sendo 9 do Sesi Goiás. Entre e...