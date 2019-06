Cidades Mais de 7 mil pessoas visitam Mutirama no dia de reabertura do parque em Goiânia Parque recebe 7.823 visitantes em festa de reinauguração, após praticamente dois anos fechado. Prefeito Iris Rezende anuncia fim da cobrança de ingresso para o centro de lazer

Dois anos após o acidente que deixou 13 pessoas feridas no Parque Mutirama, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, reabriu ontem o centro de lazer com um anúncio surpreendente: a partir de agora o acesso ao parque e aos brinquedos será totalmente gratuito. Em sua declaração, o prefeito explicou que este era seu desejo quando idealizou o espaço no final dos anos ...