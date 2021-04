Cidades Mais de 616 mil pessoas com comorbidades aguardam vacina contra Covid-19 em Goiás Grupo que possui o maior número de pessoas para serem imunizadas contra Covid-19 deve ser o próximo a receber vacina, mas ainda sem previsão

Em todo o País, de uma forma geral, pessoas com comorbidades (doenças que provocam aumento de risco para quem está com Covid-19) representam mais de 60% das mortes por complicações do coronavírus (Sars-CoV-2) e o número de integrantes deste grupo ultrapassa 17 milhões de pessoas. Apenas em Goiás, aproximadamente 616.561 pessoas com comorbidades e menos de 60 anos agua...