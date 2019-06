Cidades Mais de 50 pessoas irão depor em inquérito sobre morte de jovem em hospital, em Goiânia Polícia Civil já ouviu 11 e intimará mais de 40; maioria a ser chamada é plantonista de hospital onde jovem faleceu

Cerca de 40 profissionais de saúde que tiveram algum contato com a estudante de Arquitetura Susy Nogueira Cavalcante, de 21 anos, vítima de estupro em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Goiânia Leste, no Setor Leste Universitário, na capital, serão intimados a depor na investigação da Polícia Civil que agora apura a causa da morte da jovem. Além da coleta ...