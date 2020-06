O boletim epidemiológico divulgado neste sábado (27) pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) detalha que 5.053 pessoas estão recuperadas do novo coronavírus (Sars-Cov-2) na cidade. No total, 6.350 pessoas foram infectadas na capital, com 52 confirmações nas últimas 24 horas. Quatro mortes foram registradas de ontem para hoje, contabilizando 153 vítimas.

Ainda segundo a SMS, 885 pacientes estão em isolamento domiciliar ou sendo monitoradas pela Prefeitura de Goiânia. E 232 pessoas estão internadas. O boletim também mostra que 886 dos infectados são trabalhadores da saúde em serviço.

Na capital, mais mulheres foram infectadas pelo vírus, alcançando 3.285 (52%), enquanto que 3.065 (48%) são do sexo masculino.

Os mais infectados em Goiânia têm entre 20 e 39 anos, com 2.784 casos computados nessa faixa etária, o equivalente a 44% do total de casos.