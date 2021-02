Cidades Mais de 4,3 mil idosos são vacinados no 1º dia de imunização em Goiânia Campanha atingiu cerca de um terço do público estimado de idosos com mais de 85 anos ou acamados em Goiânia

No primeiro dia de vacinação de idosos que estão fora de instituições, 4.303 pessoas receberam a primeira dose da Coronavac nos postos fixos em Goiânia, nesta quarta-feira (10). O número representa quase um terço do total estimado para esta etapa da campanha, que pretende atingir aproximadamente 13 mil moradores da capital com mais de 85 anos de idade. A vacinação pro...