Ao todo, 303 pessoas foram consideradas curadas do novo coronavírus (Covid-19) pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 29 delas nas últimas 24 horas. Outros 32 pacientes estão em isolamento domiciliar e continuam sendo monitoradas pela equipe da SMS.

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria nesta terça-feira (12) detalha que essas mais de 300 pessoas curadas estão inseridas nos 375 casos com investigação concluída pela pasta, que também incluem o número de pacientes internados – 15, e de óbitos pela doença, que hoje chegaram a 25, com três novas mortes confirmadas de ontem para hoje na capital.

Dos casos concluídos, os primeiros pacientes começaram a desenvolver sintomas de Covid-19 no dia 2 de março deste ano e os últimos no dia 3 de maio.

O documento da SMS destaca que, no total, 757 casos de Covid-19 foram notificados no município, com 21 novos casos nas últimas 24 horas na cidade. A apuração das demais 382 notificações continua.