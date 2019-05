Cidades Mais de 30 cidades ficam fora de edital do Mais Médicos Ministério da Saúde libera contratação de profissionais para 64 dos quase 100 municípios goianos com déficit no programa

As 115 vagas previstas para Goiás no edital do Mais Médicos, lançado nesta segunda-feira (13), devem contemplar 64 municípios do Estado, sendo que dois deles aparecem pela primeira vez na relação do programa. No entanto, outros 33 com déficit de profissionais, conforme levantamento realizado em março pelo POPULAR, ficaram fora da lista.Esse é o primeiro edital do programa ap...