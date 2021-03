Cidades Mais de 3 toneladas de drogas são apreendidas em Goiás entre janeiro e fevereiro pelo Programa Vigia Esse valor representa um aumento de 100% nas apreensões em relação ao mesmo período do ano passado

Em janeiro e fevereiro deste ano a Operação Hórus, do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), apreendeu 3,2 toneladas de drogas em Goiás. Esse valor representa um aumento de 100% nas apreensões, considerando que no mesmo período do ano passado foi apreendida 1,6 tonelada. Segundo o MJPS...