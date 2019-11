Cidades Mais de 3,3 mil foram picados por escorpião em Goiás neste ano Somente o Hospital de Doenças Tropicais em Goiânia já atendeu a 270 casos neste ano. Crianças são vítimas mais frágeis, diz médica

A morte de uma criança de 1 ano e 10 meses, vítima de uma picada de escorpião, chama a atenção para os acidentes com animais peçonhentos. Dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) apontam que de janeiro a outubro deste ano o número de acidentes por picadas de escorpião em Goiás já se aproxima do quantitativo do ano inteiro de 2018. Apenas nos primeiros...